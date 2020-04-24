Головна Новини
24 квітня • оновлено в 14:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Маркл і Гаррі планують втекти з США: в чому причина

3.4т
Читати матеріал російською

Меган Маркл і принц Гаррі, які разом з сином Арчі нещодавно виїхали з Канади, планують втекти з США, де живуть зараз.

Про це пише видання New Idea.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

pagesix.com

Повідомляється, що бажання покинути Каліфорнію виникло у герцогів з кількох причин. Однією з них є фінансові проблеми: Меган і Гаррі не можуть знайти джерело заробітку, адже через карантин виробництво фільмів зупинилося, тому Маркл не вдається домовитися про нові зйомки. Спроби Гаррі знайти роботу також безуспішні.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

cosmopolitan.com

Крім того, сам принц, який спочатку радів початку вільного життя в Америці, виявився не готовий до реалій. Більш того, інсайдер розповів, що Гаррі зараз живеться дуже непросто.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

insider.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерт моди побачила прихований сенс у вбранні Меган Маркл під час її першого інтерв'ю для програми Good Morning America після відмови від королівських привілеїв.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
14
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги