Маркл і Гаррі готові розповісти про своє життя за кругленьку суму

38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі вирішили дати відверте інтерв'ю про своє життя в палаці.

За словами інсайдерів, вони розглядають можливість бесіди зі знаменитими інтерв'юерами - Опрою Уїнфрі або Еллен Дедженерес. Про це повідомляє Cosmopolitan.

Такі переговори герцогиня Сассекська почала вести ще в січні. Джерела розкрили і вартість одкровень сімейної пари: вони готові дати інтерв'ю за винагороду в розмірі мільйона доларів. Частина цих коштів повинна піти на благодійність. Імовірно герцоги переведуть гроші лікарям, які борються з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL: