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13 квітня • оновлено в 08:48
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Маркл і Гаррі готові розповісти про своє життя за кругленьку суму

1.3т
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38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі вирішили дати відверте інтерв'ю про своє життя в палаці.

За словами інсайдерів, вони розглядають можливість бесіди зі знаменитими інтерв'юерами - Опрою Уїнфрі або Еллен Дедженерес. Про це повідомляє Cosmopolitan.

Маркл і Гаррі готові розповісти про своє життя за кругленьку суму

Такі переговори герцогиня Сассекська почала вести ще в січні. Джерела розкрили і вартість одкровень сімейної пари: вони готові дати інтерв'ю за винагороду в розмірі мільйона доларів. Частина цих коштів повинна піти на благодійність. Імовірно герцоги переведуть гроші лікарям, які борються з коронавірусом.

Маркл і Гаррі готові розповісти про своє життя за кругленьку суму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
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