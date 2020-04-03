Маркл доведеться забезпечувати сім'ю самій: з якими труднощами зіткнувся принц Гаррі

31 березня принц Гаррі і Меган Маркл остаточно перестали бути членами королівської сім'ї. Зараз подружжя знімає будинок в Лос-Анджелесі, де плануює прожити деякий час.

Дружині принца доведеться забезпечувати родину, оскільки сам Гаррі поки не отримав робочу візу в США. Про це повідомляє видання Page Six.

"Для неї все склалося ідеально. Вона повернулася в Голлівуд з принцом, так ще й може вибирати, ким хоче працювати і з ким спілкуватися. Меган завжди мріяла про повноцінний голлівудський способ життя і такий вплив, яке у неї зараз є завдяки Гаррі", - заявив інсайдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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