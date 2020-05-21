Марія Кожевнікова похвалилася стрункими ногами: пікантне фото

Російська актриса Марія Кожевнікова поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому блиснула стрункими ногами.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одній сорочці, сидячи на косметичному столику.

Марія Кожевнікова Фото: instagram/mkozhevnikova

"Я Вас люблю. Нехай у вас буде все добре!" – написала Кожевнікова.

Марія Кожевнікова сексуально позує на камеру Фото: instagram/mkozhevnikova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від фото зірки. І засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Кожевнікова потішила шанувальників спокусливими фотографіями, на яких похвалилася розкішними формами.