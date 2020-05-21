Марія Кожевнікова похвалилася стрункими ногами: пікантне фото

Російська актриса Марія Кожевнікова поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому блиснула стрункими ногами.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одній сорочці, сидячи на косметичному столику.
Марія Кожевнікова
Фото: instagram/mkozhevnikova
"Я Вас люблю. Нехай у вас буде все добре!" – написала Кожевнікова.
Марія Кожевнікова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/mkozhevnikova
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від фото зірки. І засипали її компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Кожевнікова потішила шанувальників спокусливими фотографіями, на яких похвалилася розкішними формами.
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