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21 травня • оновлено в 23:15
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Марія Кожевнікова похвалилася стрункими ногами: пікантне фото

6.3т
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Російська актриса Марія Кожевнікова поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому блиснула стрункими ногами.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одній сорочці, сидячи на косметичному столику.

Марія Кожевнікова

Марія Кожевнікова

Фото: instagram/mkozhevnikova

"Я Вас люблю. Нехай у вас буде все добре!" – написала Кожевнікова.

Марія Кожевнікова сексуально позує на камеру

Марія Кожевнікова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/mkozhevnikova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від фото зірки. І засипали її компліментами.

Марія Кожевнікова похвалилася стрункими ногами: пікантне фото
Марія Кожевнікова похвалилася стрункими ногами: пікантне фото
Марія Кожевнікова похвалилася стрункими ногами: пікантне фото
Марія Кожевнікова похвалилася стрункими ногами: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Кожевнікова потішила шанувальників спокусливими фотографіями, на яких похвалилася розкішними формами.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Марія Кожевнікова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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