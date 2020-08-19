Марини-Пимени 2020: дата, історія свята і що категорично не можна робити

Щорічно 20 серпня (7 серпня за старим стилем) православні віруючі вшановують пам'ять двох святих великомучеників – Марина Кесарійського і преподобного Пимена Багатохворобливого (Болящого). У народі свято назвали День Марини-Пимени.

Свято здавна вважалося днем заступництва нужденних. У цей день було прийнято допомагати бідним і хворим. OBOZREVATEL розповідає історію і традиції свята, а також пропонує дізнатися про те, що заборонено робити в цей день.

День Марини-Пимени: історія свята

Святий мученик Марин жив в Кесарії Палестинській в III столітті і був родом зі знатної римської сім'ї. Так само, як тисячі християн, котрі таємно сповідували християнство, Марин піддався гонінням з боку ідолопоклонників. Спочатку святому пропонували добровільно зректися віри і принести жертву язичницьким богам. Однак він не погодився на це і стійко витримав усі катування. Його кидали на сталеві розпечені прути, опускали в киплячу воду, але, на подив катів, окріп не завдавав шкоди святому Марину.

Святий мученик Марин azbyka.ru

Тоді його веліли кинути на розтерзання левам. Марин почав молитися Господу, і дикі звірі не чіпали його. Мученик був страчений через те, що зруйнував язичницький жертовник і привселюдно заявив про свою відданість Богу та Ісусу Христу.

Святий Пимен Багатохворобливий все життя був нездоровим і слабким. Після його приходу до Печерського монастиря одного разу вночі до нього з'явилися ангели, попередивши, що день одужання буде означати його швидку смерть. У день смерті Пимена виникло зображення трьох вогненних стовпів над церквою.

Святий Пімен Багатохворобливого bolshoi-zlatoust.ru

Пимен Печерський був ігуменом Печерської лаври до 1141 року і працював в Дальніх печерах. Його також називали Постником, так як він їв тільки один раз на добу і в мінімальній кількості. Пимен молився про продовження своїх страждань, щоб батьки не забрали його з обителі і він зміг прийняти чернечий постриг. Бог почув його молитви, і, згідно з переказами, обряд постригу над ним вчинили ангели.

Традиції і прикмети на Марини-Пимени

Вважалося, що святі Марин і Пимен були покровителями бідних, тому існував звичай в цей день пригощати нужденних і хворих медом і свіжими овочами та фруктами.

Також вважалося, що здорова і сильна людина має надати допомогу вдовам та сиротам – їм допомагали працювати в полі, прибирати хліб, а в притулки відносили гостинці і продукти харчування.

На Марини-Пимени не можна погано поводитися з лелеками Pixabay

На Марини-Пимени. крім іншого, починається заготівля лікарських трав. Вважалося, що зілля і відвари, приготовлені з трав, зібраних в цей день, мають особливу цілющу силу і здатні вилікувати практично будь-яку хворобу. Особливо корисними вважалися також трав'яні чаї для дітей і літніх людей: першим вони допомагали рости міцними і здоровими, іншим же надавали сили.

Що не можна робити на Марини-Пимени: категоричні заборони

Вважається, що вночі на вулиці в цей день заборонено гуляти, тому що можна надовго захворіти.

Цей день добре підходить для планування майбутнього, але погано – для швидких рішень. Поспішні рішення можуть призвести до вкрай негативних наслідків.

Ще в цей день не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися: кричати на них, кидатися камінням і тд. Предки вірили, що порушення цієї заборони призведе до пожежі.

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