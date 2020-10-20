Марина Поплавська померла два роки тому: чим жила і як загинула зірка "Дизель Шоу"

Рівно два роки тому в ДТП під Києвом загинула Марина Поплавська – актриса відомого українського гумористичного проєкту "Дизель Шоу". Їй було 48 років.

OBOZREVATEL пропонує згадати творчий шлях і найцікавіші факти з біографії артистки. А також про трагічний день, який "забрав" Поплавську.

Марина Поплавська народилася 9 березня 1970 року в місті Новоград-Волинський (Житомирська область). Саме тут пройшло все її дитинство. З раннього віку вона мріяла стати вчителькою і працювати з дітьми. Після школи вступила до Житомирського державного університету. Після чого пішла працювати в школу вчителем української мови та літератури.

Зі студентських років проявила свою особливу чарівність та акторський талант, тому її з радістю запросили в команду КВК "Девчонки из Житомира". Домогтися в прем'єр-лізі особливих результатів не вдалося, зате на музичних фестивалях вона відзначилася.

Після успішного виступу на музичному фестивалі в Юрмалі, її запросило керівництво російського каналу НТВ, де вона якийсь час була ведучою телепередачі "На троих". Саме робота в цьому проєкті повною мірою розкрила всі таланти Марини. З 2015 року артистка працювала в "Дизель Шоу". Виконувала ролі "типових жінок" – тещі, дружини та мами.

Життя зірки обірвалося раптово і трагічно. 20 жовтня автобус з учасниками шоу зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП четверо колег Марини отримали різні травми, а сама вона загинула до приїзду швидкої допомоги. За повідомленнями ЗМІ, актриса сиділа на передньому сидінні автобуса "Неоплан", який зіткнувся з вантажівкою. Від удару Поплавську буквально розірвало на частини, шансів вижити у неї не було.

Церемонія прощання з Мариною Поплавською відбулася 22 жовтня в Житомирі, де вона жила і працювала. Попрощатися із зіркою прийшли сотні шанувальників її творчості. Поховали артистку на Корбутовському кладовищі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська актриса, зірка серіалу "Фортечна" Фатіма Горбенко розповіла про серйозну ДТП, в яку потрапила в Одеській області. Артистка отримала множинні переломи кісток лицьового черепа.