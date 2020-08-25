Марічка Падалко та двоє її дітей заразилися COVID-19

Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко заразилася коронавірусом разом із двома своїми дітьми.

Ведуча зазначила, що її син уже видужав, а сама Марічка та її дочка продовжують лікуватися. Про те, як протікала хвороба, Падалко написала на особистій сторінці в Facebook.

"Я і двоє моїх дітей заразилися коронавірусом. Син уже здоровий і активний. Ми зі старшою дочкою потроху видужуємо. Чоловік і молодша донька не заразилися", – розповіла Падалко.

Провідна перехворіла коронавірусом Facebook Марічки Падалко

Вона розповіла, що першим захворів її син, однак родина не знала, що у хлопчика був саме коронавірус. Пізніше до лікарні з високою температурою потрапила дочка ведучої. У Падалко симптоми з'явилися пізніше, хвороба протікала в легкій формі – була підвищена температура і сонливість.

Також телезірка зазначила, що її сім'я дотримувалася всіх рекомендацій щодо карантину, але, незважаючи на це, перехворіла COVID'ом.

"Вірус дуже заразний і підступний. Ми не поїхали у відпустку, дотримувалися масочного режиму, не були в контакті з очевидними носіями хвороби і все одно захворіли. Водночас у тісному контакті з явними хворими дві людини з п'яти в сім'ї не заразилися. Мене вразила швидкість вірусу. Сьогодні ти вільно бігаєш на пробіжці, завтра починаєш кашляти, післязавтра у тебе вже діагностують бронхіт із підозрою на односторонню пневмонію. Це я про себе. Або ти майже оговтався від ГРВІ, і тільки на дев'ятий день від початку симптомів з'являється температура більш ніж 40, і кашель починається знову. Це про доньку", – зазначила Марічка Падалко.

Facebook Марічки Падалко

Facebook Марічки Падалко

Facebook Марічки Падалко

Facebook Марічки Падалко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Ольга Фреймут підтвердила інформацію про своє зараження коронавірусом. Про те, де захворіла і як, – вона не знає. Зараз ведуча перебуває на лікуванні та самоізоляції вдома.