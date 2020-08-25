Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко заразилася коронавірусом разом із двома своїми дітьми.

Ведуча зазначила, що її син уже видужав, а сама Марічка та її дочка продовжують лікуватися. Про те, як протікала хвороба, Падалко написала на особистій сторінці в Facebook.

"Я і двоє моїх дітей заразилися коронавірусом. Син уже здоровий і активний. Ми зі старшою дочкою потроху видужуємо. Чоловік і молодша донька не заразилися", – розповіла Падалко.

Провідна перехворіла коронавірусом Facebook Марічки Падалко

Вона розповіла, що першим захворів її син, однак родина не знала, що у хлопчика був саме коронавірус. Пізніше до лікарні з високою температурою потрапила дочка ведучої. У Падалко симптоми з'явилися пізніше, хвороба протікала в легкій формі – була підвищена температура і сонливість.

Також телезірка зазначила, що її сім'я дотримувалася всіх рекомендацій щодо карантину, але, незважаючи на це, перехворіла COVID'ом.

"Вірус дуже заразний і підступний. Ми не поїхали у відпустку, дотримувалися масочного режиму, не були в контакті з очевидними носіями хвороби і все одно захворіли. Водночас у тісному контакті з явними хворими дві людини з п'яти в сім'ї не заразилися. Мене вразила швидкість вірусу. Сьогодні ти вільно бігаєш на пробіжці, завтра починаєш кашляти, післязавтра у тебе вже діагностують бронхіт із підозрою на односторонню пневмонію. Це я про себе. Або ти майже оговтався від ГРВІ, і тільки на дев'ятий день від початку симптомів з'являється температура більш ніж 40, і кашель починається знову. Це про доньку", – зазначила Марічка Падалко.

Марічка Падалко та двоє її дітей заразилися COVID-19 Facebook Марічки Падалко

Марічка Падалко та двоє її дітей заразилися COVID-19 Facebook Марічки Падалко

Марічка Падалко та двоє її дітей заразилися COVID-19 Facebook Марічки Падалко

Марічка Падалко та двоє її дітей заразилися COVID-19 Facebook Марічки Падалко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Ольга Фреймут підтвердила інформацію про своє зараження коронавірусом. Про те, де захворіла і як, – вона не знає. Зараз ведуча перебуває на лікуванні та самоізоляції вдома.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал