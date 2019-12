Легендарна солістка Roxette померла: на що вона хворіла

Солістка популярної шведської групи Roxette Марі Фредрікссон померла на 62-му році життя.

Про причини смерті поки офіційно не повідомляється, але відомо, що артистка з 2002 року хворіла на рак головного мозку. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марі Фредрікссон на фестивалі в Нідерландах в 2011 році wikipedia.org

Марі Фредрікссон є єдиною володаркою п'яти нагород "Найкраща рокспівачка Швеції". Вона отримала світову славу як солістка легендарного гурту Roxette. Також Марі брала участь у записі сольних альбомів музиканта Пера Гессле та групи Gyllene Tider.

Марі Фредрікссон народилася 30 травня 1958 року в місті Есше. Дівчинка була п'ятою, наймолодшою дитиною в бідній родині. Її батьки важко працювали, а Марі часто доводилося залишатися на самоті. Коли дівчинці виповнилося чотири, сім'я переїхала в село Естрі-Юнгбю.

Разом зі своїми сестрами й сусідськими дітьми Марі почала грати музику і співати. Мати дівчинки часто просила Марі виконати щось перед гостями їхнього дому, які були в захваті від її голосу.

Марі Фредрікссон на концерті в 1987 році wikipedia.org

У 17 років Марі поступила в музичний коледж. "Я хочу бути співачкою. Я співачка!", – казала вона.

Характерно, що мати Фредрікссон була проти музичної кар'єри доньки, вона вважала, що та мусить отримати освіту і влаштуватися на серйозну роботу, а музика неодмінно призведе до наркотиків і провалу. Марі підтримали дві її сестри, Улла-Брітт і Тіна, а також вокаліст Gyllene Tider Пер Гессле, з яким вона затоваришувала після виходу її першої платівки.

Спершу Марі виконувала беквокальні партії в піснях групи Пера Gyllene Tider, але якось Гессле запропонував їй заснувати дует, співати англійською і спробувати досягти успіху в Європі.

Відомо, що в той час в Швеції було не прийнято співати англійською і ця затія могла обернутися провалом для кар'єри Марі, що успішно почалася, але вона все ж зважилася на ризик: у 1986 році Фредрікссон об'єдналася з Пером Гессле в дуеті під назвою Roxette. Як відомо, назва гурту походить від пісні групи Dr. Feelgood.

У 1989 пісня The Look принесла світову славу Roxette.

За свою історію група продала по всьому світу приблизно 75 мільйонів примірників своїх альбомів. Одна з найвідоміших пісень колективу – It Must Have Been Love, з фільму "Красуня" (1990).

У 2002 році Марі Фредрікссон повідомила, що в неї діагностували пухлину головного мозку. Протягом декількох років співачка перебувала на реабілітації, в 2005 році лікарі офіційно заявили, що вона одужала.

У 2010 році Марі Фредрікссон знову почала виступати з Roxette і брати участь у світових турне.

2011 року у співачки знову був діагностований рак мозку. Вона не змогла взяти участь у записі альбому The Pop Hits. Здоров'я Марі серйозно погіршилося в 2016 році, їй довелося покинути сцену.

Коли артистка проходила курс хіміотерапії, вона займалася малюванням. У галереї Doktor Glas в Кунгстредгордені були виставлені її 24 малюнки деревним вугіллям, а потім була випущена однойменна книга з репродукціями картин.

Останні роки Марі Фредрікссон жила в районі Юршгольм у Стокгольмі. Марі була одружена з Мікаелем Боіошем, з яким вона познайомилась в 1991 році під час гастрольного туру Roxette в Австралії. У подружжя двоє дітей – дочка Юсефін і син Оскар.

"Ці 30 років були фантастичними! Я не відчуваю нічого, крім радості й щастя, коли згадую про світові турне Roxette... Я особливо пишаюся тим, що змогла повернутися на сцену в 2009 році після моєї важкої хвороби", – заявляла раніше солістка.

Раніше OBOZREVATEL публікував фото з останнього концерту солістки Roxette Марі Фредрікссон. Востаннє артистка виступала в 2015 році в Лондоні.

