Марченко зізналася, чому вибрала "чудового хрещеного" Путіна

Українська телеведуча, дружина лідера ОПЗЖ Оксана Марченко зізналася, що сама була ініціатором того, щоб їхнім кумом став саме президент Росії Володимир Путін.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Страна". Хоча в цьому питанні зірка одразу зауважила, що розділяє особисті стосунки з людьми й політику.

"Попросила чоловіка звернутися з проханням до Володимира Володимировича, щоб він похрестив нашу доньку", – пояснила Марченко.

Вона зазначила, що "це особиста духовна історія". За її словами, Путіна можна розглядати як президента РФ і як православну людину, яка хрестила її дитину. Зірка підкреслила, що говорить про нього тільки в контексті православної людини.

"Тому я його і вибрала. Він чудовий хрещений батько, який регулярно спілкується з хрещеницею. Вітає її з днями народження. Ми, звісно, спілкуємося з Володимиром Володимировичем, підтримуємо стосунки", – похвалила Марченко свого кума.

Водночас вона додала, що, якби у неї була ще одна дитина, то вона "знову попросила б стати хрещеним" саме Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Оксана Марченко розповіла про свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.