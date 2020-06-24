Марченко розповіла, чому її 'прибрали' з СТБ: стала небажаною, змусили піти

Українська телеведуча, дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко розповіла, чому пішла з каналу СТБ, де протягом 7 років вела топові проекти "Х-Фактор" та "Україна має талант".

Так, в інтерв'ю виданню "Страна" Марченко зазначила, що керівництво СТБ настирливо попросило її звільнитися за власним бажанням – самостійно вона йти не планувала.

Вона також зазначила, що її часто дискримінували і вважали "ворогом народу" через політичну діяльність її чоловіка Медведчука, зокрема, це йшло і з боку топменеджменту СТБ.

Марченко в проекті "Україна має талант" Viva

"А хто вам сказав, що я пішла? "Х-Фактор", "Україна має талант" – проекти, яким я віддала найкращий час свго життя. 3 сезонів! Тоді у цих шоу були найкрутіші рейтинги, які більше нікому і не снилися. Невже ви думаєте, що я за своїм бажанням пішла б? Одного разу до мене додому приїхав керівник холдингу StarLightMedia, і запропонував мені звільнитися за власним бажанням. Він наводив багато аргументів, але в цілому все зводилося до того, що я стала небажаною персоною", – висловилася Оксана.

Вона також підкреслила, що керівництво СТБ хотіло позбутися її будь-якою ціною, тому подальша її робота на проектах "Х Фактор" і "Україна має талант" стала неможливою.

"Зрозуміло, це все через Віктора. Це була дискримінація мене, як дружини, через політичну позицію і погляди чоловіка. Нагніталася ненависть до так званих "ворогsd народу" в нашій особі, та й диванні тролі створювали відповідний фон в соцмережах. І власники холдингу вирішили, що простіше принести мене в жертву, ніж виправдовуватися", – пояснила Марченко.

Оксана Марченко в шоу "Х-Фактор" Talents collection

При цьому зірка вказала, що сама написала заяву про звільнення з СТБ, так як не витримала пресингу. За її словами, вона вкрай важко переживала інцидент і вважає конфлікт "зрадою" з боку каналу.

"Власники каналів за рахунок мене вирішували свої питання щодо дискредитації мого чоловіка. Але я завжди буду його підтримувати, скільки би бруду на нас не виливалося. Так що я не пішла з СТБ – мене "пішли". Вони тиснули на мене, тиснули, і в результаті я не стала чинити опір – написала заяву. Не буду приховувати, що важко переживала цю зраду з їхнього боку", – заздначила Оксана Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю телеведуча Оксана Марченко розповіла про те, як спілкується з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, Марченко зізналася, що сама була ініціатором того, щоб їхнім з Медведчуком кумом став саме президент Росії Володимир Путін. Вона зазначила, що розділяє особисті стосунки з людьми і політику,, та додала, що, якби у неї була ще одна дитина, то вона "знову попросила би стати хрещеним" саме Путіна.