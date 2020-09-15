Марченко про політику Зеленського: країною керують з-за океану, не з концертів треба починати

Українська телеведуча, дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко розкритикувала президента країни Володимира Зеленського і порадила йому "починати не з концертів", а з реальних дій.

За словами тележурналістки, наразі Україною керують з-за океану. Також Марченко додала, що при теперішніх умовах Офіс президента не повинен був влаштовувати пишне святкування Дня Незалежності 24 серпня. Про це йшла мова в інтерв'ю виданню "KP. UA".

"Я не дивилася цей концерт. А яку "незалежність" ми святкували? Країною продовжують керувати з-за океану, українці продовжують гинути, голодують люди похилого віку, більшість сімей ледве-ледве зводять кінці з кінцями, мільйони наших громадян шукають роботу за межами країни, щоб прогодувати себе і близьких, процвітають корупція і злочинність. Вам не здається, що не з концертів потрібно починати?" – висловилася Оксана Марченко.

Також вона зазначила, що президент останнім часом часто "роздає" зіркам звання народних і заслужених артистів.

"Думаю, це єдине, що він може робити без узгодження зі своїми господарями", – додала знаменитість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Марченко розповіла про те, як спілкується з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, Марченко зізналася, що сама була ініціатором того, щоб їхнім з Медведчуком кумом став саме президент Росії Володимир Путін. Вона зазначила, що розділяє особисті стосунки з людьми і політику, та додала, що, якби у неї була ще одна дитина, то вона "знову попросила б стати хрещеним" саме Путіна.

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