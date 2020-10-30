Марченко про Геловін: свято язичників і сатаністів, ви всі вже – зомбі

Українська телеведуча Оксана Марченко розкритикувала популярне свято Геловін, назвавши його "бісівським карнавалом", а також сумішшю язичницьких ритуалів із культом смерті сатанистів.

При цьому вона зазначила, що ті, хто святкують Геловін в Україні, не повинні надягати на себе костюми зомбі й монстрів – вони вже ними є. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.

"Миле, атмосферне таке свято з "душком"... А коли воно стало вашим? Коли стало милим? А ви взагалі знаєте, про що "свято"? Звідки воно? А я розповім вам. Це гримуча суміш язичницьких ритуалів кельтів із культом смерті, який проповідується сатанистами..." – висловилася Марченко.

Марченко закликала не святкувати Геловін. Instagram Оксани Марченко

Артистка додала, що Геловін буквально "перетворює людей на зомбі", якими потім легко керувати. Ведуча підкреслила, що Геловін є "бісівським карнавалом".

"Нав'язування цих ритуалів тихесенько так, легенько – типовий прийом для зняття напруженості в суспільстві, викликаної соціальними проблемами. Такими людьми легше керувати, вони живуть одним днем і не переймаються щодо майбутнього життя, для них не існує моральних обмежень, рамки пристойності стираються – і вуаля: вам вже не потрібна маска зомбі, ви вже ним і є... Веселий бісівський карнавал уже схожий на бал "Титаніка", що тоне, з тією лише різницею, що це не кіно... Вже завтра зло розпорядиться знеціненим вами життям", – вказала вона.

Марченко виступила проти Геловіна. Instagram Оксани Марченко

Також Марченко порадила тим, хто все ж буде відзначати свято, не скаржитися потім, що в їхнє життя через це прийшли біди і нещастя.

"Вирішувати, звичайно вам, але ви повинні знати, що духи злоби існують і вони вам зовсім не друзі. Тому не нарікайте, якщо у вас завтра почнуться проблеми, невдачі і втрати – якщо сьогодні ви готові прикрасити свою голову ріжками. І знайте: ті , хто "привчив" вас до цього "свята", вже повністю вас контролюють..." – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Марченко зізналася, що сама була ініціатором того, щоб їхнім із Медведчуком кумом став саме президент Росії Володимир Путін. Вона зазначила, що розділяє особисті стосунки з людьми і політику, та додала, що, якби у неї була ще одна дитина, то вона "знову попросила б стати хрещеним" саме Путіна.