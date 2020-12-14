Манучаров – про стан Заворотнюк: можемо говорити про неї, як про живу людину

Російський актор, друг і сусід Анастасії Заворотнюк В'ячеслав Манучаров повідомив, що актрисі вдалося перемогти рак і зараз про неї можна говорити, як про живу людину. За його словами, її рідні зупинили хворобу.

Манучаров заявив, що він постійно на зв'язку з Заворотнюк і тому добре знає про її стан. Про це він розповів у програмі "Ты не поверишь" на НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, актор повідомив, що на сьогоднішній день важливо те, що знаменитість жива. За його словами, її чудовій сім'ї вдалося зупинити хворобу і це найголовніша перемога.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк – російська актриса театру та кіно, телеведуча, а також заслужена артистка Російської Федерації. Вона має безліч премій та нагород. Крім того, зірка знімалася в таких відомих стрічках як "Моя прекрасна няня", "Мами", "Службовий роман. Наш час" і багатьох інших. Вона була ведучою популярного шоу "Две звезды". У серпні 2019 року припинила брати участь у театральних постановках.

З 2008 року Заворотнюк одружена з фігуристом Петром Чернишовим. У жовтні 2018 року у пари народилася дочка Міла. Також у знаменитості є старші діти – син Майкл і донька Анна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна спростувала інформацію про участь її матері в зйомках "Прямого эфира" з Андрієм Малаховим.