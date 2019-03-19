"Мамо, де я?" Макаревича шокував процвітаючий у Росії маразм

Легендарний російський музикант, лідер "Машини часу" Андрій Макаревич розкритикував російські ЗМІ, які тиражують сумнівний контент.

"Я абсолютно точно відстав від життя. У Москві не вмикав телевізор року півтора-два. А на гастролях — ти з ним у кімнаті один на один. Ну і натиснеш на кнопочку — може, хоч кіно яке. Потрапляю на канал чи РЕН, чи то 4й (це не одне і те ж?). Влетів прямо на половині фрази: "...і коли інопланетяни втретє відвідували нашу планету..." Ух ти, думаю, хто це джерело знань? А там підписано! Такий-то такий-то, філософ, дослідник. Мамо, де я?" — написав у Facebook Макаревич.

У мережі пост артиста викликав бурю обговорень: росіяни підтримали Макаревича, розповівши про свій досвід перегляду телепередач.

"А я одного разу застряг у залі вильоту аеропорту, де з 10 екранів з усіх боків - один Андрій Малахов! Ось це був справжній садизм", "35 років живу без ТБ - і коли бачу десь у гостях, що там робиться — не вірю своїм очам і вухам, "лякає з незвички", на початку нового середньовічного мракобісся", "Не ходіть, діти, в зомбо-ящ гуляти", - пишуть коментатори в мережі.

Зомбування в Росії Парламентська газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макаревич назвав вторгнення Росії в Україну великою помилкою.

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