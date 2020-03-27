Мама Вєрки Сердючки без гриму: як 52-річна Інна Білоконь виглядає в житті

Українська актриса Інна Білоконь, відома як "мама Вєрки Сердючки", 27 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 52 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якою вона була в молодості та як актриса виглядає без гриму (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вєрка Сердючка та її "мама" instagram.com/v_serduchka

Інна Білоконь народилася 27 березня 1968 року в Полтаві. Була актрисою естрадного театру мініатюр "Компот".

З Андрієм Данилком Інна познайомилася в кінці 80-х. На той момент Андрія не взяли до музичного училища і він вступив до торгово-кулінарного ПТУ. Там 16-річний Данилко зустрівся з 21-річною Інною.

Андрій Данилко та Інна Білоконь instagram.com/v_serduchka

Інна Білоконь та Андрій Данилко в молодості instagram.com/v_serduchka

"Він був тихонею, але в одну секунду міг зробити таке, що запам'ятовувалося на все життя", – згадує актриса.

Інна Білоконь була поряд з артистом з перших днів заснування "Театру пародій Андрія Данилка", грала провідні ролі в його спектаклях.

"Мама Вєрки Сердючки" Інна Білоконь instagram.com/v_serduchka

Вєрка Сердючка та її "мама" instagram.com/v_serduchka

Також Білоконь знялася у фільмах "Попелюшка" (2002), "Снігова королева" (2003), "Сорочинський ярмарок" (2004), "Пригоди Вєрки Сердючки" (2006), "Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї" (2007) та інших.

Зараз Інна Білоконь – актриса театру Андрія Данилка. У народі вона більше відома як виконавиця ролі Інни Адольфівни – мами Вєрки Сердючки.

Актриса одружена з Олегом Білоконем. Вони живуть у Полтаві і займаються бізнесом. У шлюбі народилася донька Яна. Зараз їй 21 рік.

Інна Білоконь з чоловіком і донькою instagram.com/belokoninnaviktorovna

Інна Білоконь з чоловіком instagram.com/belokoninnaviktorovna

Інна Білоконь з чоловіком instagram.com/belokoninnaviktorovna

Інна Білоконь з чоловіком instagram.com/belokoninnaviktorovna

Інна Білоконь: "мама Вєрки Сердючки" без гриму instagram.com/belokoninnaviktorovna

Інна Білоконь з чоловіком instagram.com/belokoninnaviktorovna

Відзначимо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Данилко потішив мережу пікантним фото з мамою Вєрки Сердючки.

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