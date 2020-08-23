Мама Скрябіна відреагувала на скандал через присвоєння музикантові звання Героя України

Мама музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) відреагувала на хвилю негативних коментарів у соцмережах щодо присвоєння посмертно звання Героя України її синові.

Так, Ольга Миколаївна, закликала людей дати душі Андрія спокій. А також зазначила, що "ніхто не в праві судити її сина за його земні справи". Про це жінка повідомила на особистій сторінці в Facebook.

"Я хочу сказати всім, кому звання Андрія не дає дихати – заспокойтеся, дихайте глибоко і не заздріть... Дбайте про своїх дітей, виховуйте їх без злоби і заздрості до ближнього, тому що ваш поганий приклад накладе на їхню долю поганий слід... А душі Андрія, і моїй дайте спокій, бо не вам судити. Хто ви такі в цьому житті? Праведники? Герої? Судді? Тільки Бог зараз суддя для Андрія та його земних справ... Спробуйте піти його стежкою і повторити хоча б йоту з того, що він встиг зробити за своє коротке життя", – заявила вона.

Андрій Кузьменко та його мама Ольга Миколаївна

Також жінка додала, що її син ніколи не просив про нагороди та не співав оди президентам. А ті, хто засуджує його за якісь вчинки, на її думку, – невдахи.

"Ваша балаканина нікого вже не цікавить. Я дивлюся на вас як на невдах, які заздрять навіть мертвим. Мені вас шкода... Це виглядає мізерно! Андрій ніколи й нікого не просив про нагороди, ніколи не співав оди президентам, вони знайшли його самі, від кардинально різних людей! Посмертно! Зупиніться, витріть слину та починайте діяти, може, і ви послужите Україні не словоблуддям, а ділом", – підсумувала мама Кузьми.

Зазначимо: раніше в соцмережах не погодилися з тим, що найвищу державну нагороду під час війни дали не військовому, а музиканту. Також користувачі згадали Кузьмі його участь в агітаційних концертах на підтримку Віктора Януковича під час виборів 2004 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті та день народження українці зворушливо згадують музиканта.