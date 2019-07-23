Мама Леді Гаги сказала, хто винен в розлученні Купера і Шейк

Мама американської поп-виконавиці Леді Гаги Синтія Джерманотта прокоментувала розставання актора Бредлі Купера і російської супермоделі Ірини Шейк.

Зазначається, що журналісти намагалися підстерегти Джерманотту у перукарні, якою вона володіє. Персонал закладу попросив не турбувати жінку, при цьому майстри погодилися допомогти виданню і самостійно розпитати її, пише "Комсомольская правда".

Бредлі Купер, Ірина Шейк і Леді Гага Minval.az

На питання, як вона ставиться до того, що Гага розбила шлюб Ірини Шейк, Джерманотта відповіла неоднозначно.

"У всьому завжди винні чоловіки", - сказала вона.

Синтія Джерманотта і Леді Гага

Нагадаємо, відносини Бредлі Купера і Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в сім'ї знаменитостей назріла ще в 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги музиканта. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни почали труїти Гагу через Ірину Шейк.

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