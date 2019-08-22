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"Мало не вс*ався!" Мережу потішило відео з Кошовим і новим "Зеленським" в "Кварталі"

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Учасник "95 Кварталу", гуморист Євген Кошовий і пародист президента України Володимира Зеленського Юрій Великий кумедно відповіли на питання, хто з них головний.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі колективу. Зазначимо, що "Квартал" зробив відеоблог після виступу в Одесі, де в кінці ролику артисти відповідали на питання підписників в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Мало не вс*ався!" Мережу потішило відео з Кошовим і новим "Зеленським" в "Кварталі"

Юрій Великий і Євген Кошовий

Фото з Instagram

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Серед питань шанувальників гумористів був один про те, чи став тепер Кошовий головним серед всіх в компанії. На що Великий підійшов до Євгена ззаду і сказав, пародіюючи голос Зеленського: "Що це значить, ти не знаєш, хто?".

"Мало не вс*ався!" Мережу потішило відео з Кошовим і новим "Зеленським" в "Кварталі"

Кадр з відео

"Господи, я мало не вс*ався!", — вигукнув Кошовий, після чого компанія залилася сміхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Великий вперше спародіювали Зеленського в Одесі на концерті студії "95 Квартал".

Його поява на сцені викликала неоднозначну реакцію: деякі здивувалися голосу гумориста, який схожий на президента, деякі ж навпаки розкритикували його.

Пізніше Юрій поділився фото і відео з його виступу, також викликавши різну реакцію. Ким і звідки є Великий, який замінив Зеленського в "Кварталі", читайте за посиланням.

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Особа
Євген Кошовий
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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