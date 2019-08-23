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Мало не випали груди: Кардаш'ян викликала ажіотаж відвертим фото

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Американська модель і телезірка Кім Кардаш'ян знялася у пікантній фотосесії, продемонструвавши пишні форми.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки, на яких позує в топі, який насилу тримає груди, і короткій спідниці, що оголює стегна.

"Іноді вам потрібен час для себе, час зі своїми кращими друзями тільки для детоксикації та перезарядки", – підписала Кардаш'ян.

У Кім Кардаш'ян ледь не випали груди з тісного топа

У Кім Кардаш'ян ледь не випали груди з тісного топа

instagram / kimkardashian

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Без фільтрів: сестра Кардаш'ян викликала захват відвертим фото

Відверті знімки Кім викликали ажіотаж серед користувачів. Лише за годину під постом поставили більше 700 тисяч відміток "подобається".

Кім Кардаш'ян з подругою у відвертій фотосесії

Кім Кардаш'ян з подругою у відвертій фотосесії

instagram / kimkardashian

Мало не випали груди: Кардаш'ян викликала ажіотаж відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кардаш'ян продемонструвала груди, які обгоріли на сонці. Вона показала, як можна прибрати червоні плями. Цей спосіб оцінив навіть "Холостяк-2019" Микита Добринін.

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Особа
Кім Кардаш'ян
Теги
шоу-бизнес Краса
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Побрею ноги, сяду на ступеньки. И юбку с топом покороче натяну. И выставлю вам «за просмотр» расценки. За бабки ещё выменем и попою тряхну.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что в ней необычного?
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