Мало не випали груди: Кардаш'ян викликала ажіотаж відвертим фото

Американська модель і телезірка Кім Кардаш'ян знялася у пікантній фотосесії, продемонструвавши пишні форми.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки, на яких позує в топі, який насилу тримає груди, і короткій спідниці, що оголює стегна.

"Іноді вам потрібен час для себе, час зі своїми кращими друзями тільки для детоксикації та перезарядки", – підписала Кардаш'ян.

У Кім Кардаш'ян ледь не випали груди з тісного топа instagram / kimkardashian

Відверті знімки Кім викликали ажіотаж серед користувачів. Лише за годину під постом поставили більше 700 тисяч відміток "подобається".

Кім Кардаш'ян з подругою у відвертій фотосесії instagram / kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кардаш'ян продемонструвала груди, які обгоріли на сонці. Вона показала, як можна прибрати червоні плями. Цей спосіб оцінив навіть "Холостяк-2019" Микита Добринін.

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