''Маленька кокетка!'' Лорак похвалилася донькою-артисткою

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, порадувала фанатів, опублікувавши нове фото своєї 7-річної дочки Софії.

Знімок артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На ньому дівчинка розвернулася до камери спиною, мабуть, демонструючи зображення штурмовика з культового фільму "Зоряні війни".

Фоловерам зірки сподобалося фото - за 6 годин після публікації пост зібрав понад 50 тисяч лайків. Шанувальники відзначили, що дитина дуже схожа на маму.

instagram.com/anilorak

"Як тут на вас схожа", "Таке відчуття, що це Кароліна-підліток", "Артистка", "Смішна, красива, мила дівчинка у вас! Будьте щасливі!" "Кокетка, напевно", "Маленька, але вже діва", "Сонька мітить на головного танцюриста у вашому балеті", "Як вона швидко виросла", - пишуть у коментарях.

Відзначимо, Софія - донька Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу. Співачка розлучається з чоловіком, який раніше публічно зрадив її, ймовірно, з молодою киянкою Яною Бєляєвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лорак опублікувала фото, яке викликало суперечки серед її фоловерів. Вони вирішили, що артистка "одягла штани Мурата".