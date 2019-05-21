Маленька дочка Пугачової розчулила мережу відео з батьками

Дочка примадонни російської і радянської естради Алли Пугачової та Максима Галкіна Ліза влаштувала "модний вирок" своїй мамі та Христині Орбакайте.

Відповідне відео на сторінці 5-річної дівчинки в Instagram викликало розчулення у шанувальників (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Мені подобаються блискітки і чоботи, і шубка з підбивочкою мені подобається. А у мами мені сподобалася сумочка, і ось ці чобітки, і гудзики", – сказала Ліза, зі знанням справи показуючи на одяг.

Ліза і Крістіна Орбакайте кадр з відео

На це її братик Гаррі додав, що дівчинка влаштувала "модний вирок". Слова хлопчика зіркові батьки продублювали в описі до відео.

"Чудова дівчинка", "Лізавета – милаха, не можу надивитися", "Лізо - ти супер дитина", "Такі солоденькі дітки", – пораділи користувачі.

Алла Пугачова і дочка Ліза скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аллі Пугачовій 15 квітня виповнилося 70 років. Різниця у віці з Галкіним становить 28 років.

У пари є діти: Гаррі і Ліза. Хлопчик під час ювілейного концерту мами зрадів, що вона більше не виступатиме. Він заявив, що Пугачова тепер буде вільною.

Максим Галкін, Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте і діти Instagram@elizaveta_galkinaa

Пізніше на сторінці Лізи з'явилося фото зіркових батьків. Шанувальники помітили в коментарях, що Пугачова виглядає чудово, через що різниця у віці з чоловіком майже не помітна.

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