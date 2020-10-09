Малахова зацькували в мережі через коханку Тарзана

Ольга Веркалець Люди 10:58, 9.10.2020 Оновлено: 11:20, 9.10.2020

Телеведучий Андрій Малахов запросив у свою програму "Прямий ефір" коханку стриптизера Сергія Глушка (Тарзана), хоч і раніше пообіцяв співачці Наташі Корольовій не порушувати тему зради її чоловіка. Такі дії артиста викликали шквал критики в мережі.

Нагадаємо, Корольова 5 жовтня в інтерв'ю Ксенії Собчак подякувала телеведучому за те, що він відмовився знімати передачу про її сімейну драму. Проте вже 7 жовтня коханка Тарзана, актриса Анастасія Шульженко, розповідала свою історію Малахову в програмі "Прямий ефір" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

У шоу дівчина заявила, що ні про мораль, ні про Корольову не думала, коли таємно зустрічалася з Сергієм. Водночас Шульженко попросила вибачення у співачки.

Шульженко в програмі "Прямий ефір".
Скриншот

Відзначимо, що Корольова ніяк не відреагувала на телешоу. Проте користувачі YouTube під відео програми звинуватили Малахова у зраді.

"А Малахов, дивлюся, вирішив, що бабло важливіше? Теж вирішив цю бабу покликати? Ось тобі й людські цінності", "Незабаром Малахов втратить усіх зіркових друзів", "Бідна Наташка, так йому вірила", – написали в коментарях.

Малахова звинуватили в зраді.
Скриншот
Малахова зацькували в мережі.
Скриншот

Інтерв'ю Наташі Корольової: дивитися відео

"Прямий ефір" з Андрієм Малаховим про зраду Тарзана: дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки із Сергієм Глушком (Тарзан). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.

  • Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.

  • Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" та "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".

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