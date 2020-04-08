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9 квітня • оновлено в 06:35
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Малахов відповів на звинувачення Лещенка через коронавірус

5.9т
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Російський журналіст Андрій Малахов відповів співакові Леву Лещенку, який заявив, що відвідував зйомки шоу на його особисте прохання.

Так, Малахов сказав, що заради Лещенка готовий бути навіть "хлопчиком для биття", пише Telegram-канал "Super.ru".

Малахов відповів на звинувачення Лещенка через коронавірус

"Я так поважаю народного артиста Лева Лещенка, якому потрібно бути у відмінній формі до 75-річчя від дня Перемоги і співати з усією країною свій головний хіт, що готовий бути хлопчиком для биття і мовчки прийняти будь-яку версію того, що відбувається з його вуст. Навіть якщо він скаже, що це я привів його на день народження до Алли Крутої і на концерт у театр Армії. Нехай я буду винен у всьому. Здоров'я йому і його дружині", – сказав Малахов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Лева Лещенка.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який перебуває зараз у лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

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Автор
Марія Дідик
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dfgdfgd iakushevpavelixk
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