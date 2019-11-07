"Не прийшов до дружини, коли вмирала": Малахов розповів Собчак жахливу історію про Познера

Популярний російський телеведучий Андрій Малахов розповів жахливу історію про Володимира Познера. Так, він покинув свою дружину, з якою прожив 40 років і не прийшов до неї на похорон, коли та померла від раку.

Такими подробицями Андрій поділився в ефірі програми "Осторожно, Собчак", яка виходить на YouTube. Зазначимо, що телеведучому потрібно було вибрати між двома колегами по цеху: Володимиром Соловйовим і Володимиром Познером і сказати, хто з них професійніший. Малахов не зміг виділити другого претендента через те, що вважає, що журналіст — це і про людські якості теж (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Журналіст — це дуже багато особистого, розумієш? Коли Володимир Володимирович Познер покинув свою дружину, з якою прожив 40 років і коли вона вмирала від раку, а він навіть не прийшов до неї на похорони — я почав по-іншому дивитися телевізор. І ось для мене це дуже велика, глобальна проблема. Ми говоримо про професіоналізм, а він не може йти окремо від людських якостей. І для мене так буде завжди", — сказав Малахов.

Андрій Малахов

Крім того, телеведучий поділився, що особисто знав дружину Познера. Вона навіть худла спеціально для того, щоб зберегти шлюб з Володимиром Володимировичем. Однак він цього не оцінив.

Андрій Малахов і Ксенія Собчак

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малахов вперше розповів про конфлікт з Максимом Галкіним. Їхня сварка почалася ще кілька місяців тому, коли видання, в якому Андрій є головним редактором, написало статтю про те, що Пугачова та Галкін витратили понад два мільйони євро на покупку землі і будівництво триповерхового особняка на Кіпрі.

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