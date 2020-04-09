Російський телеведучий Андрій Малахов розкритикував поведінку жителів Рубльовки, які не дотримуються правил карантину.

Так, в інтерв'ю виданню Teleprogramma.pro шоумен заявив, що деякі досі не відносяться серйозно до епідемії.

Андрій Малахов rbc.ru

За словами Малахова, серед жителів Рубльовки з'явився новий тренд на карантині – робити пластичні операції.

"Рубльовка палає від коронавірусу, його привезли з модних гірськолижних курортів, тому більшість вже лежить в лікарнях. Мені абсолютно незрозуміла історія, коли карантин використовують як можливість для того, щоб зробити пластичні операції. Ось такий тренд з'явився. Коли дізнаєшся подібні історії, хочеться кричати, як мери італійських міст на відео в соцмережах, звертаючись до порушників карантину: "Ви вирішили в труні добре виглядати, чи що?" Мабуть, деякі ще не розуміють ту небезпеку, яка виникла у зв'язку з поширенням цієї епідемії", – заявив Малахов.

Андрій Малахов rbc.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Малахов відповів співакові Льву Лещенко, який заявив, що відвідував зйомки шоу на його особисте прохання. Так, Малахов сказав, що заради Лещенка готовий бути навіть "хлопчиком для биття".

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