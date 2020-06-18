Максиму Галкіну - 44: як виглядав російський шоумен до одруження з Пугачовою
У четвер, 18 червня популярний російський комік, чоловік примадонни Алли Пугачової, святкує день народження.
Галкіну виповнилося 44 роки. На момент знайомства з російською легендою Пугачовою Максиму було трохи більше 20 років. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядав шоумен до весілля з культової артисткою і як він змінився.
Максим народився в 1976 році в Наро-Фомінськ Московської області в заможній, інтелігентній родині. Батько Галкіна – генерал-полковник бронетанкових військ, очолював Головне автобронетанкове управління Міністерства оборони РФ, депутат Держдуми РФ 2-го скликання. Мама – вчена, кандидат фізико-математичних наук, працювала в Інституті теорії прогнозу землетрусів РАН.
Також у Галкіна є старший брат Дмитро – в минулому військовий, зараз займається бізнесом, є власником продюсерської агенції "Центум" в Москві.
Талант артиста в Максимі прокинувся ще в дошкільному віці – він грав в театральних сценках в дитячому садку і школі. У 11 років Галкін вперше влаштував сольний творчий вечір, а в 13 років – розкрив в собі талант пародиста.
Творча біографія Максима Галкіна стартувала на сцені Студентського театру МГУ, де він дебютував зі своїми пародіями на сцені в 1994 році.
Справжня популярність прийшла до Галкіна на початку 2000-х, коли він став ведучим популярного шоу "Хто хоче стати мільйонером". Тоді артист почав також активно виступати на різних ТВ-концертах з пародіями. Працюючи на телебаченні, він познайомився з Аллою Пугачовою, яка в той час була одружена з Філіпом Кіркоровим.
Знайомство з примадонною стало одним з ключових факторів успіху Галкіна. Так, його запрошували на безліч шоу, а пізніше він почав співати разом з артисткою і зіграв головну роль в популярному новорічному мюзиклі "За двома зайцями" разом з Пугачовою (2003 рік). Цікаво, що через 8 років їх екранна весілля перенеслося в реальне життя.
Пара офіційно почала жити разом з 2005 року, проте їх відносини почалися ще в 2001-му. Одружилися Пугачова і Галкін в грудні 2011 року.
В даний час артист – один з найпопулярніших в Росії і країнах пострадянського простору комік, стендапер. актор і телеведучий. Разом з Аллою Пугачовою, яка старша за нього на 27 років, пара виховує двох дітей – 6-річних близнюків Гаррі і Лізу.
Як Максим Галкін виглядає зараз: фото з Пугачовою та дітьми
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін відверто розповів про почуття до Алли Пугачової. Таке визнання шоумен зробив під час прямого ефіру в Instagram зі співаком Юсифом Ейвазовим.