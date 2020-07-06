Максима Фадєєва запідозрили у брехні про схуднення на 100 кг

Лікарка-дієтологиня Інна Кононенко засумнівалася в ефективності методики, за допомогою якої російський продюсер Максим Фадєєв скинув 100 кг ваги.

Так, за словами жінки, найімовірніше, знаменитості вдалося домогтися такого результату за допомогою групи фахівців, а не тільки завдяки вживанню гарячої води, як він сам раніше заявляв. Про це вона повідомила виданню "МК".

"Думаю, що з ним працювала ціла група фахівців. Якби проблема зайвої ваги так просто вирішувалася – випиванням кількох склянок води – у людей не виникало б проблем із зайвою масою тіла. У будь-якому випадку без серйозного коригування харчування не обійшлося", – заявила Кононенко.

Максим Фадєєв (Instagram Максима Фадєєва)

Крім цього, дієтологиня не виключила, що Фадєєв не тільки скорегував своє харчування, але й міг вдатися до ліпосакції або навіть зменшити розмір шлунка. Сам продюсер про це не говорив.

"В принципі Максим Фадєєв міг скомбінувати – крім дієти зробити ліпосакцію, зменшити розмір шлунка. Такі варіанти теж не виключені. При зменшеному шлунку спочатку людина дійсно їсть менше, але через деякий час повертається до колишньої норми. В результаті такі люди знову приходять до дієтолога", – підсумувала вона.

Максим Фадєєв (Instagram Максима Фадєєва)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Фадєєв розкрив головні секрети, які допомогли йому швидко скинути вагу : спорт, правильне харчування і гаряча вода. Також дивіться фото продюсера до і після схуднення.