МакSим про відхід зі сцени: не можу співати, були серйозні пошкодження органів

Популярна російська співачка Марина Абросимова, відома під псевдонімом МакSим, розповіла, чому пішла зі сцени.

Вона зізналася, що це пов'язано з серйозною аварією, розповіла зірка в передачі "Доля людини" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, співачка провела в лікарні два місяці. Спочатку вона лікувалася за кордоном, а потім в Росії.

"Були серйозні пошкодження внутрішніх органів. Я сильно погладшала – на 15 кілограмів. Мені не можна було рухатися. Потім були ускладнення з судинами головного мозку. Моторошний біль. Я просто не могла виходити на сцену. І я на час покинула її", – розповіла МакSим.

Крім того, артистка відзначила, що за останні сім років відбулося безліч подій, і вона вдячна долі за те, що все сталося саме так.

Також про популярну виконавицю писали різні статті, які, за її словами, були безглуздими. У цей момент МакSим сильно підтримали спортсмени, які на матчі заспівали одну з її пісень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна російська співачка МакSим виступила в Казані і налякала шанувальників своїєю неадекватною поведінкою.