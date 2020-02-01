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1 лютого • оновлено в 21:33
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Популярна російська співачка йде зі сцени

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Російська співачка МакSим (Марина Максимова) вирішила піти зі сцени на невизначений час.

Про рішення артистки скасувати всі концерти оголосила її менеджерка Маргарита Соколова на сторінці в Instagram. Причиною вона назвала погіршення стану здоров'я Марини, яка в квітні 2019 року потрапила в ДТП.

"У зв'язку із загостренням проблем зі здоров'ям, пов'язаних із травмами, отриманими в аварії, і за наполегливими рекомендаціями лікарів, ми прийняли рішення про відхід МакSим у безстрокову відпустку на невизначений термін", – написала директорка поп-виконавиці.

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МакSим (Марина Максимова)

МакSим (Марина Максимова)

Teleprogramma.pro

Соколова попросила вибачення за скасування виступів. "Я прошу вас віднестися до ситуації, що склалася, з великим розумінням і проявити повагу до артистки так, як ви завжди це робили", – закликала менеджерка.

Вона додала, що "в якості розради" вийде реліз нового треку МакSим. Генеральна менеджерка зазначила, що для співачки рішення було не простим.

"Артистка знаходиться в лікарні – лікування для відновлення. Постраждала голова, ноги болять. Лікарі не рекомендують їй тривалий час виступати і гастролювати. Потрібно відновити сон, вона погано спить уже давно, скаржилася на голову", – пояснила ТАСС Соколова.

Популярна російська співачка йде зі сцени

instagram.com/maksimartist

Додамо, жінка потрапила в аварію за кордоном. У машини, в якій знаходилася артистка, лопнуло колесо. Автомобіль занесло на мокрій дорозі, і він вилетів у кювет. У результаті того, що сталося, співачка отримала забої та гематоми.

МакSим стала відома в 2006 році з виходом альбому "Трудный возраст", до якого увійшли такі треки, як "Знаешь ли ты", "Отпускаю" и "Нежность".

Пропонуємо згадати одну із найвідоміших пісень МакSим:

Дорогі друзі, колеги, організатори, всі наші численні фан-клуби, об'єднані творчістю співачки MaкSім! На правах Генерального співачки хотіла б звернутися до вас від імені артистки і від себе особисто з заявою, яке для багатьох стане сумним і несподіваним. У зв'язку із загостренням проблем зі здоров'ям, пов'язаних з травмами, отриманими в аварії в 2019 році, і за наполегливими рекомендаціями лікарів, ми прийняли рішення про відхід МакSим в безстрокову відпустку на невизначений термін, починаючи з сьогоднішнього дня. Ми приносимо всім найглибші вибачення за скасування майбутніх концертів і заходів. З усіма організаторами питання буде вирішуватися індивідуально. Просимо вибачення у всіх наших глядачів, для яких концерти були такими довгоочікуваними. Я прошу вас віднестися до ситуації, що склалася з великим розумінням і проявити повагу до артистки так, як ви завжди це робили. Як невеликий розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакSим "Відданим" обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом.

Публікація від Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Як писав OBOZREVATEL, раніше МакSим розкрила подробиці аварії. Вона сказала, що все відбулося в лічені секунди і вона дивом залишилася жива.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
МакSим
Місце
Росія
Теги
ДТП фотографии Новини Росії шоу-бизнес
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