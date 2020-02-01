Популярна російська співачка йде зі сцени

Російська співачка МакSим (Марина Максимова) вирішила піти зі сцени на невизначений час.
Про рішення артистки скасувати всі концерти оголосила її менеджерка Маргарита Соколова на сторінці в Instagram. Причиною вона назвала погіршення стану здоров'я Марини, яка в квітні 2019 року потрапила в ДТП.
"У зв'язку із загостренням проблем зі здоров'ям, пов'язаних із травмами, отриманими в аварії, і за наполегливими рекомендаціями лікарів, ми прийняли рішення про відхід МакSим у безстрокову відпустку на невизначений термін", – написала директорка поп-виконавиці.
МакSим (Марина Максимова)
Teleprogramma.pro
Соколова попросила вибачення за скасування виступів. "Я прошу вас віднестися до ситуації, що склалася, з великим розумінням і проявити повагу до артистки так, як ви завжди це робили", – закликала менеджерка.
Вона додала, що "в якості розради" вийде реліз нового треку МакSим. Генеральна менеджерка зазначила, що для співачки рішення було не простим.
"Артистка знаходиться в лікарні – лікування для відновлення. Постраждала голова, ноги болять. Лікарі не рекомендують їй тривалий час виступати і гастролювати. Потрібно відновити сон, вона погано спить уже давно, скаржилася на голову", – пояснила ТАСС Соколова.
instagram.com/maksimartist
Додамо, жінка потрапила в аварію за кордоном. У машини, в якій знаходилася артистка, лопнуло колесо. Автомобіль занесло на мокрій дорозі, і він вилетів у кювет. У результаті того, що сталося, співачка отримала забої та гематоми.
МакSим стала відома в 2006 році з виходом альбому "Трудный возраст", до якого увійшли такі треки, як "Знаешь ли ты", "Отпускаю" и "Нежность".
Пропонуємо згадати одну із найвідоміших пісень МакSим:
Дорогі друзі, колеги, організатори, всі наші численні фан-клуби, об'єднані творчістю співачки MaкSім! На правах Генерального співачки хотіла б звернутися до вас від імені артистки і від себе особисто з заявою, яке для багатьох стане сумним і несподіваним. У зв'язку із загостренням проблем зі здоров'ям, пов'язаних з травмами, отриманими в аварії в 2019 році, і за наполегливими рекомендаціями лікарів, ми прийняли рішення про відхід МакSим в безстрокову відпустку на невизначений термін, починаючи з сьогоднішнього дня. Ми приносимо всім найглибші вибачення за скасування майбутніх концертів і заходів. З усіма організаторами питання буде вирішуватися індивідуально. Просимо вибачення у всіх наших глядачів, для яких концерти були такими довгоочікуваними. Я прошу вас віднестися до ситуації, що склалася з великим розумінням і проявити повагу до артистки так, як ви завжди це робили. Як невеликий розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакSим "Відданим" обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом.
Як писав OBOZREVATEL, раніше МакSим розкрила подробиці аварії. Вона сказала, що все відбулося в лічені секунди і вона дивом залишилася жива.
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