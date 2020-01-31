"Максим ї**ться зі старенькими": Панін висловився про Галкіна через його жарти

Одіозний російський актор Олексій Панін, який недавно влаштував черговий дебош в літаку, жорстко висловився про коміка Максима Галкіна, який сміявся над ним після секс-скандалу з собакою.
Про це він розповів в інтерв'ю новому хлопцю Ольги Бузової блогеру Давиду Манукяну, яке опубліковано на YouTube.
Панін дав інтерв'ю Манукяну
Скрін з відео
"Ми з Галкіним бачилися два рази в житті. Я був здивований, що Макс Галкін досить відверто сміявся над тим, що відбувається на російському ТБ. Він талановита людина, але талановита людина не має права хайпувати над колегами", — сказав Панін.
Панін висловився про Галкіна
Скрін з відео
"Максим не ї** ться з бабусями, він ї** ться зі старенькими", — додав актор.
Відзначимо, що в мережі і ЗМІ давно ходять чутки про нетрадиційну орієнтацію Максима Галкіна і те, що його шлюб зі співачкою Аллою Пугачовою — лише фікція.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.
Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.
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