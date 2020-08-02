Максим Галкін відреагував на чутки про розлучення з Пугачовою

Російський шоумен Максим Галкін відреагував на чутки про розлучення з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою.

Так, він висловився з цього приводу в коментарі радіостанції "Говорит Москва". Зазначимо, що артист не став підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

"Робити мені нема чого", – заявив Галкін, відмовившись відповісти на питання кореспондента про проблеми в шлюбі.

Зі свого боку концертна директорка співачки Олена Чупракова повідомила, що інформації про розлучення зіркової пари вірити не варто. Нагадаємо: останнім часом в пресі з'явилися чутки про те, що Пугачова нібито пішла від Галкіна, бо чоловік став холодним і байдужим до неї.

Алла Пугачова і Максим Галкін одружені з 2011 року. Подружжя виховує двох дітей – близнюків Лізу та Гаррі. Для телеведучого це перший шлюб, для співачки – п'ятий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому він живе разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою.