Максакова заявила, що вона може бути спадкоємицею Сталіна: що показав ДНК-тест

Оперна співачка, ексдепутатка Державної думи РФ Марія Максакова заявила, що може бути онукою Йосипа Сталіна. Вона провела генетичну експертизу, результати якої оприлюднили на росТБ.

Результат ДНК-тесту показав 54% спорідненості з законними спадкоємцями Сталіна. Разом з Максаковою біоматеріал на експертизу здав онук радянського диктатора Селім Бенсаад. Результати дослідження озвучили в ток-шоу "Пусть говорят" на російському "Первом канале" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Після того, як попередній ДНК-аналіз підтвердив ймовірність родинних звязків Сталіна і Максакової, оперна діва вирішила зробити повне дослідження крові. У підсумку, генетичний зв'язок зі Сталіним довести не змогли.

"Цей аналіз показав, що у мене 75% крові зі Східної Європи. Ще 8% з Фінляндії, але це по татовій лінії. Також є відомості, що є кров з Британських островів – цілих 10%. І це для мене велика загадка, оскільки ніяких родичів з Великобританії у мене немає. Але аналіз не показав наявності грузинської крові, значить, я не можу бути онукою Сталіна", – зізналася зірка.

Після оприлюднення результатів Максакова вирішила продовжити досліджувати свій родовід і зазначила, що вона може бути родичкою відомого британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля.

"Люди мені шлють різні прізвища, я всі ці дані вивчала. Найчастіше там фігурувало прізвище Черчилль. Це б пояснило наявність крові від вихідців з Британських островів", – вказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опитування Левада-центру раніше з'ясувалося, що 70% росіян позитивно оцінюють роль Йосипа Сталіна в історії.