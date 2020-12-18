Макс Барських з'явився на обкладинці чоловічого журналу Playboy. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Макс Барських з'явився на обкладинці чоловічого журналу Playboy. Фото

Популярний український співак Макс Барських з'явився на обкладинці еротичного чоловічого журналу Playboy Russia. Артист дав велике інтерв'ю і знявся в фотосесії для видання.

Так, музикант відверто розповів про своє дитинство, дорослішання, секс, а також ставлення до грошей і успіх у кар'єрі. Про це Барських повідомив на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Упевнений, чоловік в 30 років перестає думати про те, що про нього думають оточуючі. Він знає, що не є ідеальним, але знаходиться в гармонії з собою", – підписав один зі знімків співак.

Макс Барських з'явився на обкладинці еротичного чоловічого журналу

  • Нагадаємо, Макс Барських – це український співак, композитор і автор пісень. Він став відомий у 2008 році після того, як взяв участь у шоу "Фабрика зірок 2".

  • Playboy – це еротичний журнал для чоловіків, що видається з 1953 року Х'ю Хефнером і його колегами, діяльність якого простягається на багато областей медіа-бізнесу для дорослих. Крім США журнали також випускаються на різних мовах у всьому світі.

Макс Барських знявся в новій фотосесії
Макс Барських на фотосесії для журналу Playboy

З приводу особистого життя артиста мало що відомо. Раніше йому приписували роман з екссолісткою гурту "ВІА Гра" Мішею Романовою. Але пізніше Барських заявив, що поки не готовий створювати сім'ю і заводити дітей через роботу і відсутність вільного часу.

Макс Барських з'явився в чоловічому журналі
Макс Барських дав велике інтерв'ю для чоловічого журналу
Макс Барських знявся для обкладинки видання Playboy

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макс Барських випустив нову композицію під назвою "Имена". Сингл став саундтреком до української еротичної драми "La Plage".

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