Макс Барських з'явився на обкладинці чоловічого журналу Playboy. Фото

Популярний український співак Макс Барських з'явився на обкладинці еротичного чоловічого журналу Playboy Russia. Артист дав велике інтерв'ю і знявся в фотосесії для видання.

Так, музикант відверто розповів про своє дитинство, дорослішання, секс, а також ставлення до грошей і успіх у кар'єрі. Про це Барських повідомив на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Упевнений, чоловік в 30 років перестає думати про те, що про нього думають оточуючі. Він знає, що не є ідеальним, але знаходиться в гармонії з собою", – підписав один зі знімків співак.

Нагадаємо, Макс Барських – це український співак, композитор і автор пісень. Він став відомий у 2008 році після того, як взяв участь у шоу "Фабрика зірок 2".

Playboy – це еротичний журнал для чоловіків, що видається з 1953 року Х'ю Хефнером і його колегами, діяльність якого простягається на багато областей медіа-бізнесу для дорослих. Крім США журнали також випускаються на різних мовах у всьому світі.

З приводу особистого життя артиста мало що відомо. Раніше йому приписували роман з екссолісткою гурту "ВІА Гра" Мішею Романовою. Але пізніше Барських заявив, що поки не готовий створювати сім'ю і заводити дітей через роботу і відсутність вільного часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макс Барських випустив нову композицію під назвою "Имена". Сингл став саундтреком до української еротичної драми "La Plage".