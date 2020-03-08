Макс Барських святкує 30-річчя: як змінився артист з часів "Фабрики зірок"

Український співак Макс Барських (справжнє ім'я Микола Бортник) 8 березня відзначає день народження.
Так, йому виповнюється 30 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як починалася музична кар'єра артиста і як він змінився з часів своєї участі в проекті "Фабрика зірок" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Макс Барських
instagram.com/max_barskih
Макс Барських народився 8 березня 1990 року в Херсоні. У 2008 році він пройшов кастинг на проект "Фабрика зірок-2", продюсером якого була Наталя Могилевська.
На проекті Макс Барських презентував два хіти – "Незнайомка" і "Аномалія", які стали лідерами хіт-парадів радіо- і телеефірів.
Крім того, на "Фабриці зірок" Макс Барських запам'ятався ще тим, що під час одного з виступів на сцені він дістав з кишені гострий предмет, яким став різати собі вени.
Вчинок артиста спровокував скандал, багато ЗМІ розцінили витівку Макса як вдалий піар-хід. Сам Барських пояснив, що це дійство він присвятив Світлані Лободі, яка не відповіла йому взаємністю.
З шоу "Фабрика зірок" артист вирішив піти сам, щоб почати сольну кар'єру. Сьогодні на його рахунку – кілька альбомів і безліч премій і нагород, отриманих в Україні та Росії.
Макс Барських сам пише пісні, крім того, він є автором хітів для багатьох інших зірок української та російської естради.
Пропонуємо нижче подивитися фото Макса Барських в юності і зараз, щоб побачити, як змінився співак.
Макс Барських в юності
LiveInternet
Макс Барських в юності
кадр "Нового каналу"
Макс Барських в юності
кадр "Нового каналу"
Макс Барських в юності
кадр "Нового каналу"
Макс Барських зараз
instagram.com/max_barskih
Макс Барських
instagram.com/max_barskih
Макс Барських
instagram.com/max_barskih
Макс Барських
instagram.com/max_barskih
Макс Барських
instagram.com/max_barskih
Макс Барських
instagram.com/max_barskih
Макс Барських
instagram.com/max_barskih
Макс Барських
instagram.com/max_barskih
Раніше OBOZREVATEL писав, що Макс Барських вразив розповіддю про своє страшне дитинство.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!