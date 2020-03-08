Макс Барських святкує 30-річчя: як змінився артист з часів "Фабрики зірок"

Український співак Макс Барських (справжнє ім'я Микола Бортник) 8 березня відзначає день народження.

Так, йому виповнюється 30 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як починалася музична кар'єра артиста і як він змінився з часів своєї участі в проекті "Фабрика зірок" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Макс Барських instagram.com/max_barskih

Макс Барських народився 8 березня 1990 року в Херсоні. У 2008 році він пройшов кастинг на проект "Фабрика зірок-2", продюсером якого була Наталя Могилевська.

На проекті Макс Барських презентував два хіти – "Незнайомка" і "Аномалія", які стали лідерами хіт-парадів радіо- і телеефірів.

Крім того, на "Фабриці зірок" Макс Барських запам'ятався ще тим, що під час одного з виступів на сцені він дістав з кишені гострий предмет, яким став різати собі вени.

Вчинок артиста спровокував скандал, багато ЗМІ розцінили витівку Макса як вдалий піар-хід. Сам Барських пояснив, що це дійство він присвятив Світлані Лободі, яка не відповіла йому взаємністю.

З шоу "Фабрика зірок" артист вирішив піти сам, щоб почати сольну кар'єру. Сьогодні на його рахунку – кілька альбомів і безліч премій і нагород, отриманих в Україні та Росії.

Макс Барських сам пише пісні, крім того, він є автором хітів для багатьох інших зірок української та російської естради.

Пропонуємо нижче подивитися фото Макса Барських в юності і зараз, щоб побачити, як змінився співак.

Макс Барських в юності LiveInternet

Макс Барських в юності кадр "Нового каналу"

Макс Барських в юності кадр "Нового каналу"

Макс Барських в юності кадр "Нового каналу"

Макс Барських зараз instagram.com/max_barskih

Макс Барських instagram.com/max_barskih

Макс Барських instagram.com/max_barskih

Макс Барських instagram.com/max_barskih

Макс Барських instagram.com/max_barskih

Макс Барських instagram.com/max_barskih

Макс Барських instagram.com/max_barskih

Макс Барських instagram.com/max_barskih

Раніше OBOZREVATEL писав, що Макс Барських вразив розповіддю про своє страшне дитинство.

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