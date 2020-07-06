Макс Барських розповів, чому не хоче одружуватися та мати дітей

Ольга Веркалець Люди 13:55, 6.07.2020

Український співак Макс Барських відверто зізнався, що поки не готовий створювати сім'ю і заводити дітей через роботу та відсутність вільного часу.

Як розповів 30-річний виконавець в програмі "Світське життя", його все цілком влаштовує, і він відчуває себе комфортно в образі холостяка (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Макс Барських
weekend.rambler.ru

"Я розумію, що мій графік життя не дозволяє повністю бути зі своєю сім'єю. Я хочу виховувати дітей кожен день свого життя. Хоч карантин показав, що бувають і паузи, але це означає, що в наступному році роботи буде вдвічі більше. Це 100%", – поділився Барських.

Слід відзначити, що Барських став найпопулярнішим артистом за версією музичної платформи "TopHit Music Awards-2020". Також співак незабаром презентує новий альбом під назвою "1990", який символізує рік його народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макс Барських розповів про своє важке дитинство.

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