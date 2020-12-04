Макс Барських презентував пісню до українського фільму про ЛГБТ. Відео

Софія Ковнір Люди 14:29, 4.12.2020 Оновлено: 14:40, 4.12.2020

Популярний український співак Макс Барських випустив нову композицію під назвою "Имена". Сингл став саундтреком до української еротичної драми "La Plage".

Так, трек присвячений езотеричній подорожі людей з минулого життя у наші дні. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі артиста (щоб подивитися кліп, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Барських, пісню записали в номері амстердамського готелю. У цьому місті музикант зустрів людину з минулого життя і був в захваті від несподіваності – це і спонукало його написати трек.

Макс Барських презентував нову пісню
Пресслужба Барських
Макс Барських випустив новий сингл до українського фільму
Пресслужба Барських

Варто відзначити, що в кінострічці "La Plage" покажуть історію двох пар, які випадково зустрілися в поїзді і після цього їх життя кардинально змінюється.

Прем'єра фільму в Україні відбудеться в кінці 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Макс Барських відверто зізнався, що поки не готовий створювати сім'ю і заводити дітей через роботу і відсутність вільного часу.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ з артилерії – штаб ООС

Три колишні президенти США готові публічно вакцинуватися від COVID-19

Данія звернулася до Росії через окупацію українського Криму

За протестами ФОПів стоїть власник "Епіцентру" Герега? Розкрито нові факти

Коронавірусом в Україні заразилися понад 15 тисяч за добу: статистика МОЗ на 4 грудня