Макс Барських презентував пісню до українського фільму про ЛГБТ. Відео

Популярний український співак Макс Барських випустив нову композицію під назвою "Имена". Сингл став саундтреком до української еротичної драми "La Plage".

Так, трек присвячений езотеричній подорожі людей з минулого життя у наші дні. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі артиста (щоб подивитися кліп, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Барських, пісню записали в номері амстердамського готелю. У цьому місті музикант зустрів людину з минулого життя і був в захваті від несподіваності – це і спонукало його написати трек.

Варто відзначити, що в кінострічці "La Plage" покажуть історію двох пар, які випадково зустрілися в поїзді і після цього їх життя кардинально змінюється.

Прем'єра фільму в Україні відбудеться в кінці 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Макс Барських відверто зізнався, що поки не готовий створювати сім'ю і заводити дітей через роботу і відсутність вільного часу.