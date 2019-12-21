Макрону - 42: неймовірна історія кохання з 66-річною дружиною

21 грудня 42 року виповнюється наймолодшому президенту Франції - Еммануелю Макрону.

До президентсва він був інвестиційним банкіром, міністром економіки, промисловості та цифрових справ у другому уряді Вальсу. Творцем і першим лідером політичної партії "Вперед, Республіка!". OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про особисте життя президента Франції, а саме поділиться романтичною історією кохання між Макроном і Бріджит Озьер, яка старша за нього на 25 років.

Ця історія кохання почалася 26 років тому в Ам'єні, невеликому місті на півночі Франції. Будучи 15-річним учнем єзуїтського ліцею Макрон познайомився з Бріджит. На той момент їй було 39 років і вона, будучи заміжньою жінкою, викладала французьку та латинь.

Крім того, майбутня перша леді викладала в театральній студії і почувши про талановитого учня - запросила його в одну зі своїх постановок. Незабаром Еммануель став часто відвідувати будинок своєї викладачки, оскільки вони разом працювали над п'єсою.

"Так, я відчувала, що наші відносини рухаються від інтелектуального зв'язку до чогось більш емоційного. В якийсь момент серце підказало: ось він, чоловік мого життя. Але розум говорив, що це неможливо, він занадто молодий... В наших відносинах не було нічого гріховного, ми боялися говорити про те, що відбувається", - говорила Бріджит.

Через деякий час Еммануель зізнався їй у своїх почуттях. Коли про закоханість сина дізналися його батьки - хлопчика відправили закінчувати навчання в Парижі і тільки після того, як йому виповнилося 18, Бріджит розлучилася зі своїм чоловіком, і вони стали жити разом.

Закінчивши престижний паризький ліцей, Макрон вступив до Університету Париж X - Нантер. Після нього - навчався в Інституті політичних досліджень, паралельно працюючи помічником відомого французького філософа Поля Рікера. У 2004 році, закінчив Національну школу адміністрації і влаштувався інспектором в Міністерство фінансів.

20 жовтня 2007 року на на півночі Франції, в місті Тука, Еммануель і Бріджит одружилися. На весіллі він подякував гостям за те, що вони прийняли і полюбили їх незвичайну пару такою, яка вона є. І особливу подяку висловив дітям Бріджит.

Як писав OBOZREVATEL, недавно перша леді Франції Бріджит Макрон скористалася послугами пластичних хірургів. Її помітили в елітній клініці в Парижі.

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