Американський актор Маколей Калкін, відомий за головною роллю Кевіна в фільмі "Один удома", отримав першу велику роль за довгі роки.

Так, 39-річний артист зіграє в 10 сезоні "Американської історії жахів". Тизер з анонсом акторського складу на своїй сторінці в Instagram опублікував творець серіалу Райан Мерфі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Маколей Калкін Фото: meduza.io

Зазначимо, що крім Калкіна, в новому сезоні будуть зніматися Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Лурд, Сара Полсон, Еван Пітерс, Адіна Портер, Лілі Рейб, Анжеліка Росс і Фінн Уіттрок. До речі, творці "Американської історії жахів" поки що не розкривають деталей сюжету і не називають точну дату прем'єри серіалу. Відомо лише, що реліз заплановано на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маколей Калкін підтвердив моторошні дані про спальню Майкла Джексона.

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