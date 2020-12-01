Макаревич про цькування в РФ через підтримку України: кидали фейки, як я танцюю біля палаючого опудала Путіна

Російський музикант, фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заявив, що, після того як у серпні 2014 року він виступив перед переселенцями у Святогірську Донецької області, проти нього в РФ розгорнулася кампанія.

Зокрема, він заявив, що його звинуватили в тому, що він нібито "танцював навколо палаючого опудала президента РФ Володимира Путіна". Такими подробицями Макаревич поділився в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону, яке вийшло на YouTube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я з'їздив до дітей біженців із Донецької області, щоб їм зібрати грошей на підгузки й всяке. І найменше думав, що це викличе якийсь сказ. Я досить довго не міг зрозуміти, у чім річ. Мені здається, що я розкрив цей секрет, що сталося. Тому що мені зателефонував один великий начальник телевізійний, мій товариш, і сказав: "Слухай, ну ти зовсім уже з глузду з'їхав". Я кажу: "А що таке?" Він каже: "Ну добре, з'їздив там до дітей, поспівав. Але навіщо навколо палаючого опудала Путіна танцювати?" – розповів музикант.

Макаревич також припустив, що його цькування було пов'язане саме з цим відео.

"Я так розумію, що хтось це нагорі подивився, і це їх дуже обурило. Хтось нарізав відео і склеїв його ось так... Хто це зробив, я не знаю. Але хтось із працівників "міністерства правди", – додав він.

Він також уточнив, що приблизно два роки після цієї історії в "Машини времени" було помітно менше концертів, але потім "якось все повернулося". Водночас співак стверджує, що організаторам концертів нібито "словесно не рекомендували" працювати з гуртом.

"Ну, кажуть. Ну що? Ну, собаки гавкають. Що можна зробити? Та нічого не можна зробити. Значить, треба почекати, поки все це пройде. Це й скінчилося, загалом", – сказав музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музикант Андрій Макаревич присоромив російську владу через надмірний інтерес до українського Донбасу, тоді як у РФ вистачає внутрішніх проблем.