Макаревич перехворів на коронавірус: співак поділився подробицями

Російський рок-музикант Андрій Макаревич перехворів на коронавірус.

Про перенесений COVID-19 артист розповів в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Макаревич зізнався, що перехворів на коронавірус безсимптомно. А про те, що хвороба справді була, музикант дізнався після тесту на наявність антитіл.

"Не було ні кашлю, ні температури. Єдине, що насторожило, – це короткочасна відсутність нюху. В іншому відчував себе прекрасно. Я впевнений, що єдина справді ефективна боротьба з коронавірусом – це отримання колективного імунітету. Решта – пів заходи", – заявив артист.

Також під час ефіру Макаревич зізнався, що розмови про коронавірус його вже дістали. Музикант наголосив, що кожному під силу вберегти себе від зарази. Головне – уважно ставитися до того, що відбувається, тверезо мислити, частіше мити руки й не контактувати з хворими людьми, які кашляють і чхають.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, недавно в мережі спливло фото з таємного весілля 66-річного Макаревича.