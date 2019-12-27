Макаревич благословив сина на шлюб? Загадкове фото

Син співака Андрія Макаревича Іван опублікував цікаве фото.
Знімок з'явився в Інстаграмі Івана 27 грудня.
На фото Андрій Макаревич поклав руки на голови Івана і жінки поруч – обидва імовірно стоять на колінах.
Жінка – це віце-президент зі стратегічних напрямків компанії American Express Донна Донато.
Знімок Іван Макаревич підписав італійським словом Sisdadandi, що перекладається як "Це зникало".
Дивіться також на OBOZREVATEL інтимне фото з Іваном Макаревичем, опубліковане нещодавно співачкою Настею Самбурською. Раніше в ЗМІ публікувалися чутки про роман Івана Макаревича і Самбурської.
Зараз Іван Макаревич професійно займається музикою, кіно та одягом.
Йому 32 роки.
Він неодружений.
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