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27 грудня • оновлено в 12:53
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Макаревич благословив сина на шлюб? Загадкове фото

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Син співака Андрія Макаревича Іван опублікував цікаве фото.

Знімок з'явився в Інстаграмі Івана 27 грудня.

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Легендарному Андрію Макаревичу виповнилося 66 років

На фото Андрій Макаревич поклав руки на голови Івана і жінки поруч – обидва імовірно стоять на колінах.

Жінка – це віце-президент зі стратегічних напрямків компанії American Express Донна Донато.

Знімок Іван Макаревич підписав італійським словом Sisdadandi, що перекладається як "Це зникало".

Sisdadandi

Публікація від Іван Макаревич (@jamesoclahoma)

Дивіться також на OBOZREVATEL інтимне фото з Іваном Макаревичем, опубліковане нещодавно співачкою Настею Самбурською. Раніше в ЗМІ публікувалися чутки про роман Івана Макаревича і Самбурської.

Зараз Іван Макаревич професійно займається музикою, кіно та одягом.

Йому 32 роки.

Він неодружений.

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Особа
Андрій Макаревич
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