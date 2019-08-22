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"Майже всі – родичі": Крутой розповів про нахабство друга Путіна в шоубіз

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Відомий російський композитор Ігор Крутой, якому виповнилося 65 років, розповів про утиски молодих музикантів главою Російської Медіагрупи Володимиром Кисельовим.

На цю тему він звернув увагу під час інтерв'ю газеті "Аргументи і факти", уточнивши, що артистам просто не дають виходу на федеральні канали в РФ і на радіо.

Ігор Крутой розповів про утиски музикантів Володимиром Кисельовим

Ігор Крутой розповів про утиски музикантів Володимиром Кисельовим

"Федеральні канали давали б нову музику, якби її підтримували радіостанції. Але потрапити до ротації на радіо молодому артисту майже неможливо. "Русское радио" крутить кілька молодих виконавців, і майже всі вони – родичі Володимира Кисельова, який визначає ефірну політику "Російської медіагрупи" , – пояснив він.

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Крутой пояснив, що "Русское радио" донині впливає на розкрутку пісень і появу нових імен в медіа-просторі.

Ігор Крутой

Ігор Крутой

instagram / igorkrutoy65

"Але не всім це допомагає. Членам сім'ї Кисельова це не допомогло піднятися і досягти хоч якогось рівня популярності. Хоча їхні пісні крутять кожну годину", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на друга президента РФ Володимира Путіна Кисельова скаржився російський репер Єгор Крід. Він розповів, що глава "Російської медіагрупи" погрожував йому зламати життя.

Володимир Кисельов – російський бізнесмен, меценат, музикант, творець популярного гурту "Земляни", засновник холдингу "Російська медіагрупа".

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Особа
Ігор Крутий
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали музика
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Когда у xoxлоцефалов заканчиваются пыримоги им скармливают «косяки» как бэ друзей Путена. Пипл чавкая хавает.
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an and
an and
Pavlov Dmiyty, может грамматику подучите перед тем, как писать на публичных ресурсах? А то позоритесь сами и позорите Россию, и русский язык...и это, не говоря уже о дешевых оборотах и оскорблениях! Позор!
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