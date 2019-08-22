"Майже всі – родичі": Крутой розповів про нахабство друга Путіна в шоубіз

Відомий російський композитор Ігор Крутой, якому виповнилося 65 років, розповів про утиски молодих музикантів главою Російської Медіагрупи Володимиром Кисельовим.

На цю тему він звернув увагу під час інтерв'ю газеті "Аргументи і факти", уточнивши, що артистам просто не дають виходу на федеральні канали в РФ і на радіо.

Ігор Крутой розповів про утиски музикантів Володимиром Кисельовим

"Федеральні канали давали б нову музику, якби її підтримували радіостанції. Але потрапити до ротації на радіо молодому артисту майже неможливо. "Русское радио" крутить кілька молодих виконавців, і майже всі вони – родичі Володимира Кисельова, який визначає ефірну політику "Російської медіагрупи" , – пояснив він.

Новини Знаменитого музиканта звинуватили в сексуальних домаганнях відразу 9 жінок

Крутой пояснив, що "Русское радио" донині впливає на розкрутку пісень і появу нових імен в медіа-просторі.

Ігор Крутой instagram / igorkrutoy65

"Але не всім це допомагає. Членам сім'ї Кисельова це не допомогло піднятися і досягти хоч якогось рівня популярності. Хоча їхні пісні крутять кожну годину", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на друга президента РФ Володимира Путіна Кисельова скаржився російський репер Єгор Крід. Він розповів, що глава "Російської медіагрупи" погрожував йому зламати життя.

Володимир Кисельов – російський бізнесмен, меценат, музикант, творець популярного гурту "Земляни", засновник холдингу "Російська медіагрупа".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!