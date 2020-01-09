Майже Титанік: Ді Капріо відзначився героїчним вчинком на відпочинку

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо врятував потопаючу людину, яка 11 годин провела у воді.
Так, як передає The Sun, під час відпочинку зі своєю коханою Камілою Морроне на яхті в водах Карибського моря актор отримав сигнал від капітана судна Club Med про те, що один з пасажирів – 24-річний француз – опинився за бортом у стані алкогольного сп'яніння.
Леонардо Ді Капріо
Getty
Ді Капріо відправився на пошуки чоловіка, і через кілька годин помітив у воді людину, яка вже з останніх сил подавала сигнали руками. Як виявилося, хлопець пробув у воді 11 годин.
"Це як виграш у лотерею двічі", – повідомив капітан, що втратив пасажира.
The Sun
Коли хлопець прийшов до тями, він почав плакати і дякувати Ді Капріо:
"Я повинен був померти, якби не ви".
Леонардо Ді Капріо
Getty
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ді Капріо застукали за пристрасними поцілунками з прийомною дочкою Аль Пачіно. У мережі опублікували численні пікантні знімки парочки.
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