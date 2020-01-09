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9 січня • оновлено в 14:50
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Майже Титанік: Ді Капріо відзначився героїчним вчинком на відпочинку

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Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо врятував потопаючу людину, яка 11 годин провела у воді.

Так, як передає The Sun, під час відпочинку зі своєю коханою Камілою Морроне на яхті в водах Карибського моря актор отримав сигнал від капітана судна Club Med про те, що один з пасажирів – 24-річний француз – опинився за бортом у стані алкогольного сп'яніння.

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо

Getty

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"Класний хлопець, чи ні?" Ді Капріо потрапив у гучний міжнародний скандал

Ді Капріо відправився на пошуки чоловіка, і через кілька годин помітив у воді людину, яка вже з останніх сил подавала сигнали руками. Як виявилося, хлопець пробув у воді 11 годин.

"Це як виграш у лотерею двічі", – повідомив капітан, що втратив пасажира.

Майже Титанік: Ді Капріо відзначився героїчним вчинком на відпочинку

The Sun

Коли хлопець прийшов до тями, він почав плакати і дякувати Ді Капріо:

"Я повинен був померти, якби не ви".

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ді Капріо застукали за пристрасними поцілунками з прийомною дочкою Аль Пачіно. У мережі опублікували численні пікантні знімки парочки.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Леонардо Ді Капріо
Місце
США
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Дійсно!Великий вчинок гарного актора,і просто ЛЮДИНИ з великої літери!!!
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