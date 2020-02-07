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8 лютого • оновлено в 08:04
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Майже голому Міті Фоміну знайшли пару

1.2т
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Відвертою фотографією російського ведучого Міті Фоміна, де він не все прикрив рукою, зацікавився режисер Кирило Серебренніков.

Це помітили в Instagram, що стало приводом для сміху.

Нагадаємо, що напередодні Фомін виклав нетипове для себе фото, як стоїть повністю голий, прикриваючи лише інтимне місце долонею і залишаючи безліч простору для уяви.

Фото 46-річного артиста вийшло досить провокаційним і обговорюваним, і серед іншого його "лайкнув" 50-річний Серебренніков. Варто зауважити, що незабаром Митя видалив знімок, хоч в мережі і залишилися його скріншоти.

Фоміна привітали з тим, що він сподобався іншому чоловіку, який теж задіяний в світі мистецтва та стежить за собою.

Просто так.

Публікація від Kirill / Кирило (@kirillserebrennikov)

"Congratulations, Митя. It's a match!", - написали на каналі Super.ru.

Майже голому Міті Фоміну знайшли пару

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