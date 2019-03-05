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Майже гола! Тіна Кароль здивувала мережу відвертим вбранням

5.5тЧитати матеріал російською

Українська співачка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль здивувала шанувальників відвертим вбранням.

Вона опублікувала в своєму Instagram фото, на якому позує з главою її фан-клубу ФанТіна, вітаючи з днем народження.

"Дорога Дашо, дякую за відданість! Ти об'єднала ціле покоління у ФанТіну, ти створила велику, дружню, віддану сім'ю шанувальників по всьому світу! Ти харизматичний і справжній лідер, ти ведеш стількох людей за собою! Нехай і твій особистий шлях буде теж сповнений любові, гармонії та всіх благ. Спасибі за все. Ти мій ангел-охоронець", – написала вона.

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Кароль позувала у відвертій сукні бежевого кольору, спідниця якої була абсолютно прозорою. Шанувальники помітили, що обидві жінки відмінно вийшли. Хоча деяким не сподобалося вбрання співачки.

Сьогодні День народження у глави мого фан-клубу Фантіно @arvenid Дорога Даша, дякую за відданість! Ти об'єднала ціле покоління в Фантіно, ти створила велику, дружню, віддану сім'ю шанувальників по всьому світу! Ти харизматичний і справжній лідер, ти ведеш стількох людей за собою! Нехай і твій особистий шлях буде теж сповнений любові, гармонії і всіх благ. Спасибі за все. Ти мій ангел охоронець! @_fantina # Тіна Кароль #tinakarol

Допіс, Поширення Tina Karol (@tina_karol)

"Шикарні дівчата", "Кращі", "Спідничка-то гарна", "Ну і прикид, жесть", – написали в мережі, додавши численні поздоровлення іменинниці.

Майже гола! Тіна Кароль здивувала мережу відвертим вбранням
Майже гола! Тіна Кароль здивувала мережу відвертим вбранням
Майже гола! Тіна Кароль здивувала мережу відвертим вбранням

#tinakarol # Тіна Кароль

Допіс, Поширення Tina Karol (@tina_karol)

#details #tinakarol # Тіна Кароль

Допіс, Поширення Tina Karol (@tina_karol)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль позувала у відвертому вбранні, яке підкреслювало пишні груди.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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