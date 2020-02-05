У мереживній білизні та панчохах: Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії з коханим

Популярна голлівудська співачка Майлі Сайрус та її бойфренд, австралійський співак Коді Сімпсон, влаштували відверту фотосесію.

Так, відповідними кадрами поділився на особистій сторінці в Instagram Коді. На них він позував без футболки, демонструючи свої татуювання. А Сайрус постала на знімках в чорній мереживній білизні, яка ледь прикривала її інтимні місця. Свій образ співачка доповнила панчохами.

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон Фото: instagram/codysimpson

"Поки ви на суперкрутому Супербоулі, ми робимо суперкруті знімки", – похвалився Коді Сімпсон.

Майлі Сайрус і Коді Сімпсон Фото: instagram / codysimpson

"Так красиво", "Боже мій, ви обидвоє виглядаєте так гаряче! Одна з найсексуальніших пар, яких я коли-небудь бачив", "Дуже круто", "Вони виглядають ідеально разом", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розриву з чоловіком Ліамом Хемсортом Майлі Сайрус застали за поцілунками з блогеркою Кейтлін Картер під час відпочинку в Італії. Потім стало відомо, що зірка знайшла нову любов в обличчі 22-річного австралійського співака Коді Сімпсона.

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